SÉRIE A

'Pagamos pelo nosso primeiro tempo', analisa Carpini após revés do Vitória para o São Paulo

Depois de perder por 2x1, o Leão vai ter uma semana de treinamentos para enfrentar o Vasco no Barradão

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 22:13

Thiago Carpini, técnico do Vitória Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A derrota do Vitória para o São Paulo por 2x1 neste domingo (25) deixou a equipe rubro-negra mais uma rodada na zona de rebaixamento. Mesmo quando a equipe melhorou na partida e diminuiu com Alerrandro, o desempenho não foi suficiente para sair do Morumbis pontuando. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Thiago Carpini se mostrou insatisfeito com a exibição do Leão no confronto.

"Nós pagamos pelo nosso primeiro tempo, não competimos da maneira que viemos competindo. Não só nesse returno mas em alguns jogos que a gente vem em evolução. Acho que as mexidas surtiram efeito, a equipe melhorou um pouco e diminuiu o ímpeto do São Paulo, mas é com pouco volume. Nós criamos três ou quatro chances de gols, o São Paulo não criou muito, mas foi efetivo nas oportunidades criadas. A gente sabe que esse tipo de adversário não podemos errar da maneira que a gente vem errando. Custa o ponto e o jogo", iniciou.

Mesmo com uma nova derrota na competição, Carpini destacou que o nível do adversário o coloca em outra prateleira onde o Vitória não está. Para ele, o campeonato do time é contra outras equipes no Brasileirão. "Claro que viemos para beliscar uma pontuação e seguir a nossa retomada dentro da competição, mas é um outro campeonato. O nosso é domingo em casa contra o Vasco, que é um adversário mais próximo dessa briga na parte de baixo da tabela. Depois nós temos uma sequência de confrontos diretos. Pensando nesses jogos que a gente precisa nos prepararmos ainda melhor e ajustar os defeitos", explicou.

Apesar do rendimento abaixo do Vitória no primeiro tempo, a pior notícia para o treinador do Vitória foi a saída de Matheuzinho por lesão ainda na primeira etapa. Ainda sem um diagnóstico do tempo que o meia pode ficar de fora, Carpini vai deixar para resolver o substituto ao decorrer da semana. Seja quem for o escolhido, ou caso o próprio Matheuzinho tenha condições de jogo, o Vitória vai precisar se concentrar na partida contra o Vasco, no próximo domingo (1º), dentro do Barradão.

"Acho que tudo que a gente fale agora é igual a x, muito precoce e não vai ser nada além de uma de uma convicção. Claro que ele faz falta. É uma característica que nós não temos uma reposição no elenco, temos o Jean Mota que faz a função, mas foge da característica. [Jean] é um cara mais de jogar por trás, da bola de circulação e não um cara tão agressivo como o Matheuzinho que tem vivido um excelente momento esse ano no Vitória. Nós vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar o próximo passo. Se houver necessidade do substituto [vamos pensar], o que temos de melhor para o jogo do Vasco, vendo também o nosso adversário, já que a gente procura sempre fazer esse estudo", disse.