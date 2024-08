BRASILEIRÃO

Vitória está pronto para enfrentar o São Paulo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatar em casa com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória viaja à capital paulista para enfrentar o São Paulo e continuar a pontuar no segundo turno. Ainda na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Leão encara o Tricolor Paulista neste domingo (25), em jogo válido pela 24ª rodada da competição.

O Vitória vai entrar no campo do Morumbis na 16ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadores, na 6ª posição do Brasileirão, com 38 pontos conquistados em 23 partidas. O técnico Thiago Carpini volta a comandar o time no jogo e terá Willian Oliveira novamente à disposição. Em contrapartida, o Leão não conta com Neris e Luan Santos. Confira informações sobre a partida.