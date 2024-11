HISTÓRICO

Há 13 anos, Bahia conseguia virada épica de 4x3 sobre o São Paulo; veja os gols

Tricolor chegou a estar perdendo por 3x1, mas venceu o duelo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 08:00

Nikão e Lulinha entraram no segundo tempo e mudaram a partida para o Bahia contra o São Paulo Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Rivais em confronto direto que será disputado na noite desta terça-feira (5), Bahia e São Paulo já protagonizaram duelos memoráveis na história do Campeonato Brasileiro. Um deles aconteceu há exatos 13 anos, no dia 5 de novembro de 2011, e terminou com uma grande virada do Esquadrão.

Pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, Bahia e São Paulo mediram forças no estádio de Pituaçu. O tricolor baiano, que lutava contra o rebaixamento, viu a equipe paulista abrir o placar logos aos 21 minutos, com o volante Wellington.

No início do segundo tempo, o atacante Souza deixou tudo igual, mas não demorou muito para que Lucas Moura, que estará em campo hoje, e o ex-Bahia Cícero marcassem mais dois gols para o São Paulo, que abriu 3x1 no placar. Os são-paulinos pareciam ter a vitória assegurada, mas o Esquadrão conseguiu reverter o cenário.

A virada baiana começou aos 23 minutos, com gol de Lulinha, que havia entrado na segunda etapa. Aos 28, foi a vez de Fahel empatar o duelo e fazer a festa da torcida. A virada veio aos 38 minutos. O zagueiro Luiz Eduardo marcou contra.

Hoje técnico do Bahia, Rogério Ceni fazia parte do plantel do São Paulo, mas não esteve em campo naquele jogo pois havia machucado o tornozelo. Dênis foi o substituto.