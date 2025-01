FUTEBOL DE BASE

'Haaland do Sertão' faz dois gols, Bahia vence o Coritiba e avança na Copinha

Esquadrão se classificou para as oitavas de final da competição

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:54

Dell comemora gol do Bahia sobre o Coritiba Crédito: João Brandino/Divulgação

O Bahia está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Pivetes de Aço contaram com o brilho do atacante Dell para ganhar do Coritiba por 2x0, nesta terça-feira (14), e avançar na competição. Conhecido como o 'Haaland do Sertão', o jogador de 16 anos marcou os dois gols da partida, disputada em Porto Feliz, no interior paulista.

O Esquadrão agora aguarda a definição do seu próximo adversário na principal competição de base do Brasil. O rival será o vencedor do duelo entre Cruzeiro x Portuguesa, que acontecerá ainda nesta terça-feira (14), às 17h, em São Carlos.

Com os dois tentos, Dell alcançou quatro gols na Copinha e disparou como artilheiro do Bahia. Vale lembrar que a joia assinou seu primeiro contrato profissional no fim de 2024 e tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 610 milhões).

No jogo, tricolor e Coritiba criaram algumas oportunidades no primeiro tempo. Ainda no minuto inicial, o Haaland do Sertão perdeu chance na pequena área ao ser travado pelo goleiro Santiago. O Coxa respondeu aos 18 minutos, com bomba de Arthur Daniel, mas Iuri defendeu.