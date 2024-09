ANIMAÇÃO

Haja perna! Corredores metem dança após Maratona Salvador

Aulão de FitDance fez parte do encerramento do evento, que neste ano recebeu 10 mil pessoas

Em um palco montado no espaço, os professores Márcio Sena, Nane Almeida e Albert Costa, do grupo Smart Fit, comandaram o aulão, que contou com coreografias do grupo FitDance. Na playlist, sucessos das antigas como Você Subia (Papazoni) e Deboche (Léo Santana) se misturaram com hits que estão na boca – e na mente – do povo, como o fenômeno Só Fé, da banda O Grelo, que fez a galera soltar a voz.