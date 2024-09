MARATONA SALVADOR

Pernambucano leva prova principal da Maratona Salvador; Marily dos Santos vence no feminino

Deu Pernambuco na Maratona Salvador. O grande vencedor da prova dos 42 km foi Justino Pedro da Silva, com o tempo de 2h24m10s. Natural de Petrolina, o atleta subiu no topo do pódio, seguido por dois baianos: Edson Amaro Arruda dos Santos (2h25m57s) e Givaldo Araújo de Sena (2h29m37s).

Entre as mulheres, ganhou o favoritismo: Marily dos Santos. A soteropolitana cruzou a linha de chegada com 2h54m05s, seguida de Ana Catarina Amâncio de Oliveira, com 2h54m29s, que é do Rio Grande do Norte. Em terceiro ficou a sergipana Mary Emanuella da Costa Oliveira Sousa Silva, com 2h58m07.