Halter joga? Vitória divulga lista de relacionados para jogo contra o Botafogo

Carol Neves
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 14:05
Embora tenha sido divulgada uma primeira escalação do Vitória para encarar o Botafogo neste domingo (9), às 16h, no Barradão, sem o seu capitão e zagueiro titular Lucas Halter, o Leão atualizou a lista de jogadores relacionados para a partida. O volante Edenilson foi cortado, e o zagueiro Lucas Halter foi incluído na nova relação.
O defensor, que pertence ao clube carioca, não poderia atuar contra seu próprio time devido a cláusulas do contrato de empréstimo. Para que Halter pudesse jogar, o Leão da Barra precisaria desembolsar cerca de R$ 1 milhão ao Botafogo.
Desfalques do Vitória para a partida contra o Botafogo
O suspense sobre a participação de Halter durou até a divulgação da lista de relacionados para a partida, quando a ausência do zagueiro foi confirmada. Ao todo, o técnico Jair Ventura convocou 23 jogadores para o confronto:
Lista de relacionados:
Lucas Halter, Aitor Cantalapiedra, Carlinhos, Erick, Kauan, Kike Saverio, Lucas Braga, Matheuzinho, Maykon Jesus, Neris, Osvaldo, Paulo, Pepê, Ramon, Renato Kayzer, Renzo López, Ricardo Ryller, Ronald, Thiago Couto, Wendell, Willian Oliveira, Yuri Sena e Zé Marcos.
*Matéria atualizada às 15h.