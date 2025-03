DISCUSSÃO

Hamilton protagoniza primeira briga na Ferrari: 'Me deixe'

O engenheiro da equipe italiana insistia em dar instruções sobre o carro enquanto o piloto queria se concentrar

No Grand Prix, Hamilton largou na oitava posição e chegou até a liderar a corrida, especialmente por causa do safety car, mas acabou ficando em décimo lugar na corrida do último domingo (16). Para o outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, um dos principais problemas foi justamente relacionado à estrutura, por uma falha no cockpit da SF-25. >