BOXE

Hebert Conceição vence Esquiva Falcão por pontos e enaltece adversário: 'Uma lenda'

O baiano Hebert Conceição derrotou Esquiva Falcão, por pontos, após dez assaltos, neste sábado (15). A luta aconteceu em São Paulo, durante evento do Spaten Fight Night, e a decisão foi unânime para os três jurados: 97-93, 97-92 e 98-91. Com o resultado, o soteropolitano conquistou o título brasileiro dos supermédios.

"É uma honra estar aqui na despedida de uma lenda. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Sobre a luta, o gancho eu acertei, mas ele foi salvo pelo gongo. Ele teve um minuto para se recuperar e, como é um atleta experiente, conseguiu voltar. Agora vou tirar uns dias de descanso. Ao contrário do que meu adversário disse, que não precisava treinar para me enfrentar porque eu tinha apenas cinco lutas, eu treinei muito duro para enfrentá-lo. E o resultado está aí", afirmou Hebert ainda dentro do ringue.

Com a derrota, Esquiva deve cair no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB), do qual aparece em 12º lugar. Já Hebert deverá surgir na classificação no próximo mês.