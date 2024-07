TÊNIS

Heide continua fazendo história e bate favorito em Gstaad; Nadal volta às quartas após 2 anos

O brasileiro Gustavo Heide e o espanhol Rafael Nadal fazem campanha semana especial no circuito mundial. O brasileiro, até então sem jamais ganhar um jogo na ATP, já está nas quartas de final em Gstaad após derrubar o segundo favorito nesta quinta-feira. O espanhol Rafael Nadal também somou resultado gigante, ao despachar o cabeça de chave 5 em Bastad e voltar às quartas de um torneio de saibro após Roland Garros de 2022.

"Ótimos sentimentos. Já faz um tempo que não avança bastante, desde Roland Garros. Ter a chance de competir bem contra um grande jogador como Cameron (Ruud), são ótimos os sentimentos", afirmou Nadal após a grande vitória desta quinta, com duplo 6;4 sobre o britânico, quinto favorito no torneio sueco.

"Joguei um bom tênis por alguns momentos. Por momentos precisei jogar de forma mais agressiva e isso faz parte da jornada hoje", explicou. "Não tenho competido com muita frequência e jogos e vitórias como os de hoje ajudam a ter ritmo durante toda a partida e pressionam o adversário durante todo o jogo. Isso é algo que preciso melhorar, porque não joguei o suficiente", admitiu.

Além de Norrie, outra cabeça de chave eliminado nesta quinta-feira foi o holandês Tallon Griekspoor, terceiro favorito, que levou a virada do Casaque Timofey Skatov, parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. Ele terá pela frente Nuno Borges, vencedor do duelo português conra Henrique Rocha, com 1/6, 6/4 e 6/0.