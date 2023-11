Hungria entra na disputa para receber final da Liga dos Campeões da Europa

A Federação Húngara de Futebol entrou na disputa para obter a sede da final da edição 2026 ou 2027 da Liga dos Campeões. A entidade apresentou oficialmente a sua candidatura à Uefa, nesta terça-feira (21), com a Arena Puskas, de Budapeste, como local para a partida.



Os húngaros vão concorrer com os italianos, que apresentaram há alguns dias sua intenção de organizar finais no Estádio San Siro, de Milão. "A próxima data importante será fevereiro de 2024, quando a Uefa, depois de analisar o pedido, fará comentários e sugestões sobre o material apresentado. O anúncio oficial será em maio", disse Jeno Sipos, porta-voz da Federação Húngara.