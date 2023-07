Bahia foi completamente dominado pelo Athletico na Ligga Arena. Crédito: Celo Gil / @celogilfotografia

O Bahia segue sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o tricolor fez um jogo muito ruim e acabou derrotado pelo Athletico-PR, por 2x0, na Ligga, Arena, em Curitiba, pela 15ª rodada.



Diante de um tricolor improdutivo, o Athletico não teve dificuldade para definir o confronto logo no primeiro tempo. Vitor Roque e Erick anotaram os gols dos donos da casa.



Com o resultado, o Esquadrão chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão. O clube está estacionado na 16ª colocação, com 13 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento em caso de triunfo do Goiás sobre o Atlético-MG, nesta segunda-feira (17), em Goiânia.

IMPRODUTIVO

Em busca de reação na Série A, Renato Paiva manteve a mesma base do time que empatou com o Grêmio, pela Copa do Brasil. A única mudança foi a saída do volante Rezende, machucado, para a entrada de Thaciano.

A partida na Ligga Arena começou com o Bahia com mais posse de bola. O tricolor tinha a proposta de propor o jogo, mas encontrou dificuldade para passar do ferrolho montado pelo Athletico-PR. O rubro-megro se posicionou para ter no contra-ataque a sua principal arma.

O Bahia foi forçado a mudar os planos logo aos 13 minutos. O atacante Kayky sofreu uma entorse no joelho esquerdo e foi substituído pelo meia Lucas Mugni. Renato Paiva reforçou o meio-campo e o time ficou com apenas dois homens na frente. Na fase ofensiva, Cauly se aproximava de Ademir e Everaldo para aumentar o poder de fogo.

Os primeiros minutos foram de pouca intensidade, muitos erros de passe e disputas no meio-campo. Mas na primeira chegada do Athletico, o gol saiu. Aos 22 minutos, Khellven cruzou na área, a defesa tricolor vacilou e Vitor Roque mandou para o fundo das redes. O VAR revisou um possível impedimento, mas o tento foi validado.

O gol não acordou o Bahia. O tricolor seguiu improdutivo no jogo. Para piorar, não demorou muito e o time levou o segundo. De novo pelo lado esquerdo da defesa baiana, Kellven cruzou na área e Erick subiu mais do que os zagueiros e fez 2x0 para o Athletico-PR, aos 34 minutos.

Preso na marcação atleticana, a primeira finalização do Bahia só saiu aos 40 minutos. Bento defendeu o chute de Everaldo. O Esquadrão viu o adversário crescer na reta final. Christian teve a chance do terceiro, mas chutou em cima da defesa. O apito final soou como com um alívio para o tricolor na primeira etapa.

SEM REAÇÃO

O Bahia voltou do intervalo sem mudanças na escalação e com a mesma postura. O time de Renato Paiva era uma presa fácil para o Athletico. Com amplo domínio do confronto, o rubro-negro empilhou chances perdidas.

Só Vitor Roque teve duas grandes oportunidades. Em uma delas, ele saiu de cara e tentou encobrir Marcos Felipe, mas o goleiro salvou.

O Bahia estava perdido em campo. Mesmo quando tinha a bola, a equipe não conseguia conectar as jogadas. Renato Paiva mudou as duas laterais. André e Matheus Bahia entraram nos lugares de Cicinho e Ryan, respectivamente, mas não surtiu efeito.

Na roubada de bola no meio-campo, Fernandinho puxou o contra-ataque e deixou Christian em condição de fazer o terceiro, mas o chute foi para fora. Logo depois, Erick arriscou de fora da área e Marcos Felipe se esticou todo para salvar.

Na fase final, o confronto perdeu intensidade. O Bahia chegou a levar perigo em uma cabeçada de Thaciano, e em outra de Cauly, mas o Athletico tinha o controle do jogo e apenas administrou o resultado até o apito final que decretou mais uma derrota do tricolor na Série A.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 2x0 Bahia - Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Athletico-PR: Bento, Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho (Hugo Moura), Erick, Christian e Canobbio (Cuello); Vitor Bueno (Vidal) e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (André), Gabriel Xavier, Kanu e Ryan (Matheus Bahia); Acevedo (Yago), Thaciano e Cauly; Ademir, Everaldo e Kayky (Mugni). Técnico: Renato Paiva.

Local: Ligga Arena

Gols: Vitor Roque, aos 22, Erick, aos 34 minutos do 1º tempo,

Cartão amarelo: Zé Ivaldo, Thiago Heleno (Athletico); Everaldo (Bahia)

Público: 17.091 pessoas (total )

Renda: R$ 585.300,00

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)