CHAMPIONS LEAGUE

Inter de Milão x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes voltam a se encontrar no San Siro após um empate no jogo de ida por 3x3

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. Após um empate eletrizante no jogo de ida por 3 a 3, as equipes voltam a se encontrar no San Siro, em busca de uma vaga na grande final. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>