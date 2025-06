FUTEBOL

Invictos e líderes, brasileiros dominam Mundial de Clubes e superam desempenho europeu

Com seis vitórias e dois empates, os representantes do Brasil somam um aproveitamento de 83,3% na competição

Carol Neves

Publicado em 22 de junho de 2025 às 07:57

Botafogo venceu o PSG com gol de Igor Jesus Crédito: Vítor Silva/ BFR

Os clubes brasileiros têm se destacado no Mundial de Clubes com uma campanha sólida e sem derrotas até o momento. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense lideram seus respectivos grupos e deixaram para trás equipes tradicionais do futebol europeu, como Porto, PSG, Chelsea e Borussia Dortmund. >

Com seis vitórias e dois empates, os representantes do Brasil somam um aproveitamento de 83,3% na competição. Flamengo e Botafogo venceram os dois jogos que disputaram, enquanto Palmeiras e Fluminense superaram Al Ahly e Ulsan, respectivamente, e empataram contra Porto e Borussia Dortmund.>

Todos os quatro clubes brasileiros ocupam a primeira colocação em seus grupos. O Flamengo, inclusive, já garantiu vaga antecipada nas oitavas de final e não pode mais ser alcançado na liderança, mesmo antes da rodada final da fase de grupos.>

Enquanto isso, os times da Europa vêm demonstrando um desempenho menos consistente. As 12 equipes do continente registram um aproveitamento de 63,3% em 20 partidas, com 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Quando se considera apenas os confrontos contra times de fora da Europa, o índice sobe para 64,8%. Ainda assim, clubes como PSG e Chelsea já sofreram derrotas, e o Real Madrid empatou em sua estreia. O Bayern de Munique é uma das exceções, vencendo todos os jogos que disputou até agora.>

A campanha sul-americana poderia ser ainda mais positiva se os argentinos estivessem obtendo resultados melhores. O Boca Juniors, por exemplo, ainda não venceu após duas rodadas. Já o River Plate lidera o Grupo E, mas perdeu a chance de confirmar sua vaga antecipada ao empatar sem gols com o Monterrey.>

A segunda rodada do torneio será concluída com a presença de quatro clubes europeus em campo: Juventus, Manchester City, Salzburg e Real Madrid enfrentam adversários da África, América do Norte e Ásia.>

Desempenho brasileiro até agora:>

Foram 8 jogos com 6 vitórias e 2 empates, com todos os quatro clubes na liderança de seus grupos.>

Números dos europeus:>