Ituano x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Com o objetivo de se manter na liderança da Série B, o Vitória visita o Ituano na noite desta sexta-feira (22), no Novelli Júnior, em Itu (SP). O rubro-negro tem 52 pontos. Já o adversário paulista está na segunda metade da tabela, em 14º lugar, com 33 pontos, e tenta garantir a permanência na divisão de acesso. No primeiro turno, o Leão venceu o duelo por 3x0, no Barradão. Confira abaixo as informações da partida:



TRANSMISSÃO



Ituano x Vitória terá transmissão ao vivo pelo SporTV, em TV fechada, e no Premiere, no pay per view. A bola rola às 21h30.