OLIMPÍADA

Izabela Rodrigues atinge marca inédita e garante vaga em Paris-2024 no lançamento do disco

A brasileira Izabela Rodrigues garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no lançamento do disco, neste sábado, durante a etapa de Xangai, na China, da Diamond League, no Suzhou Olympic Sports Centre.

"Meu plano é buscar novamente a final olímpica, que inclusive será no dia do meu aniversário, assim como em Tóquio, no dia 2 de agosto. Com certeza, ir à final seria o meu maior presente e uma honra, disse a atleta para o site oficial da Confederação Brasileira de Atletismo. As provas de atletismo em Paris serão disputadas de 1 a 11 de agosto.