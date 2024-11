BOXE

Jake Paul usará roupa avaliada em US$ 1 milhão contra Mike Tyson

No mesmo evento, Whindersson Nunes enfrentará o indiano Neeraj Goyat

Sua entrada contará até mesmo com quebra de recordes, prometendo ter a roupa de luta mais cara da história do boxe. “Esta roupa que fiz é a roupa de luta mais cara da história do boxe, custa US$1 milhão. Custou uma bela grana e é muito brilhante, essas são as dicas que darei”, comentou o lutador.