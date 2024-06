VOLANTE ARTILHEIRO

Jean Lucas celebra gol em triunfo do Bahia sobre o Fortaleza: 'Enaltecer o grupo'

Camisa 6 chegou a sete tentos na temporada e é o vice-artilheiro do Bahia

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 00:29

Jean Lucas e Everton Ribeiro comemoram gol na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Heroi do Bahia contra o Fortaleza, o volante Jean Lucas mostrou que está mesmo com fome de gols no tricolor. Apesar de ter perdido uma chance clara no primeiro tempo, ele se redimiu na segunda etapa e usou a cabeça para balançar as redes no triunfo por 1x0.

Com o gol sobre os cearenses na Fonte Nova, o camisa 6 do Esquadrão chegou a sete tentos na temporada e fica atrás apenas de Thaciano, artilheiro do time no ano com nove. Ao fim do jogo, Jean Lucas celebrou o feito.

"Mais um gol, sou um dos artilheiros do time, mas se não fosse a ajuda dos meus companheiros nada disso estaria acontecendo. Enaltecer o grupo, o Rogério, todo mundo do clube. Vamos por mais e domingo tem mais uma guerra pela frente", disse o jogador.

Além da marca individual, o gol de Jean Lucas foi fundamental para manter o Bahia embalado no Brasileirão. O Esquadrão chegou aos 17 pontos e ocupa a vice-liderança. A pontuação é a mesma do Flamengo, mas o clube carioca aparece na primeira posição por ter melhor saldo de gols.