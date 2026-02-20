TÊNIS

João Fonseca perde de virada e está fora do Rio Open

Número 38 do mundo perde para Ignacio Buse nas oitavas após 2h26 de jogo

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:57

João Fonseca Crédito: Reprodução

João Fonseca foi eliminado da chave de simples do Rio Open na noite desta quinta-feira (19). O brasileiro perdeu de virada para o peruano Ignacio Buse por 2 sets a 1 (5/7, 6/3 e 6/4), em 2h26min, em partida atrasada pela chuva.

Número 38 do mundo e cabeça de chave três, o carioca de 19 anos não conseguiu repetir a campanha de 2024, quando chegou às quartas de final. Buse, que iniciou o torneio na 91ª posição do ranking, enfrentará o italiano Matteo Berrettini na próxima fase e ainda garantiu avanço na classificação mundial.

"Foi uma partida muito dura. Sabemos o quão barulhento pode ser o público brasileiro, mas em um bom sentido. São torcedores apaixonados, e isso é muito positivo para o tênis. Também têm muitas expectativas com João. Estou certo de que terá um futuro brilhante e espero que ainda nos enfrentemos muitas vezes. Hoje foi para mim, mas amanhã poderá perfeitamente ser para ele. Fui melhor em algumas coisas aqui", disse Buse, segundo o GloboEsporte.

Apesar da queda em simples, Fonseca segue no torneio nas duplas. Ao lado de Marcelo Melo, disputará a semifinal nesta sexta-feira (20).