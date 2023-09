Jogador da seleção do Panamá é morto a tiros aos 26 anos

O zagueiro Gilberto Hernández, da seleção do Panamá, foi morto a tiros na madrugada de domingo (3), na cidade de Colón. De acordo com o jornal Olé, dois homens saíram de um táxi e começaram a disparar na direção de um grupo, onde estava o defensor de 26 anos. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Outras sete pessoas ficaram feridas.



De acordo com a imprensa local, a cidade de Colón tem uma das maiores taxas de homicídios no Panamá. Os assassinatos ainda teriam aumentaram recentemente por causa de um confronto entre duas gangues que disputam pontos de venda de drogas. Ainda não se sabe, porém, se a morte de Hernández está relacionada a isso.