TRAGÉDIA

Jogador deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morrer afogado

Lateral inglês se afogou na Grécia um dia antes do aniversário do filho

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:47

George Baldock e o filho Crédito: Reprodução

O pequeno Brody Baldock, filho do jogador George Baldock, será o herdeiro de uma fortuna equivalente a R$ 29,5 milhões. O valor será administrado pela noiva do atleta, Annabel Dignam, conforme decisão judicial que determina o uso dos recursos “para uso e benefício do menor Brody Baldock até que ele complete 18 anos”.

Documentos oficiais indicam que o lateral-direito deixou um total de £5.781.399 (cerca de R$ 41,7 milhões) em bens. Após o pagamento de dívidas, o montante líquido foi reduzido para £4.091.003 - o equivalente aos R$ 29,5 milhões que agora pertencem ao filho.

George Baldock morreu afogado

Baldock morreu em outubro de 2024, aos 31 anos, após se afogar em uma piscina em Atenas, na Grécia. O inquérito concluiu que a morte foi acidental e que não havia presença de álcool ou drogas em seu organismo. O atleta viajaria no dia seguinte ao Reino Unido para comemorar o aniversário de 1 ano do filho.