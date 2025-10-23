Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morrer afogado

Lateral inglês se afogou na Grécia um dia antes do aniversário do filho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:47

George Baldock
George Baldock e o filho Crédito: Reprodução

O pequeno Brody Baldock, filho do jogador George Baldock, será o herdeiro de uma fortuna equivalente a R$ 29,5 milhões. O valor será administrado pela noiva do atleta, Annabel Dignam, conforme decisão judicial que determina o uso dos recursos “para uso e benefício do menor Brody Baldock até que ele complete 18 anos”.

Documentos oficiais indicam que o lateral-direito deixou um total de £5.781.399 (cerca de R$ 41,7 milhões) em bens. Após o pagamento de dívidas, o montante líquido foi reduzido para £4.091.003 - o equivalente aos R$ 29,5 milhões que agora pertencem ao filho.

George Baldock morreu afogado

George Baldock por Reprodução
George Baldock e o filho por Reprodução
George Baldock por Reprodução
George Baldock por Reprodução
George Baldock por Reprodução
George Baldock por Reprodução
1 de 6
George Baldock por Reprodução

Baldock morreu em outubro de 2024, aos 31 anos, após se afogar em uma piscina em Atenas, na Grécia. O inquérito concluiu que a morte foi acidental e que não havia presença de álcool ou drogas em seu organismo. O atleta viajaria no dia seguinte ao Reino Unido para comemorar o aniversário de 1 ano do filho.

Contratado pelo Panathinaikos para a temporada 2024/25, Baldock atuou apenas quatro vezes pelo clube grego. Antes disso, construiu boa parte de sua carreira no Sheffield United, da Inglaterra, onde disputou 205 partidas.

Mais recentes

Imagem - Jogador e técnicos da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquema de bets

Jogador e técnicos da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquema de bets
Imagem - Com boa campanha no returno, saiba o que o Vitória precisa fazer para se manter na Série A

Com boa campanha no returno, saiba o que o Vitória precisa fazer para se manter na Série A
Imagem - Bahia supera a chuva e o Internacional em partida atrasada pela Série A

Bahia supera a chuva e o Internacional em partida atrasada pela Série A

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada