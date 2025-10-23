Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador e técnicos da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquema de bets

Atleta do Miami Heat e técnico do Portland Blazers foram detidos pelo FBI em operação que envolve máfia e esquema de apostas esportivas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:27

Terry Rozier
Terry Rozier Crédito: Reprodução

O FBI anunciou nesta quinta-feira (23) a prisão de Terry Rozier, armador do Miami Heat, e do técnico Chauncey Billups, do Portland Blazers, como parte de uma ampla investigação sobre um esquema de apostas esportivas ligado à máfia La Casa Nostra. Rozier foi detido em Orlando, e Billups em Portland, às 7h no horário de Brasília. Ambos comparecerão ainda hoje a tribunais federais locais para serem formalmente acusados.

A operação do FBI, realizada simultaneamente em 11 estados dos Estados Unidos, já resultou na detenção de 31 pessoas, e a agência espera que "outras" se entreguem voluntariamente, sem especificar quantas. O caso vem sendo investigado há anos e envolve movimentações financeiras que somam dezenas de milhões de dólares, segundo o diretor do FBI, Kash Patel.

Rozier, de 31 anos, conhecido como "Scary Terry" por suas atuações decisivas, tem uma carreira marcada por contratos milionários e passagens pelo Boston Celtics e Charlotte Hornets. Sua investigação começou em março de 2023, quando ainda jogava pelo Hornets, após casas de apostas detectarem movimentações suspeitas em suas estatísticas antes de um jogo contra o New Orleans Pelicans. No confronto, Rozier atuou apenas os primeiros dez minutos alegando um problema no pé e não voltou a jogar naquela temporada, levantando suspeitas.

Billups, por sua vez, foi detido por suposto envolvimento em jogos de pôquer ligados à máfia. A investigação atual se originou no gabinete do procurador dos EUA no Brooklyn, que já processou outros jogadores da NBA, como Jontay Porter, ex-pivô do Toronto Raptors. Quatro pessoas já se declararam culpadas em esquemas de apostas na liga. A defesa de Rozier afirmou que ele cooperou com o FBI e a NBA em 2023 e que a liga não identificou violação das regras.

Mais recentes

Imagem - Jogador deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morrer afogado

Jogador deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morrer afogado
Imagem - Com boa campanha no returno, saiba o que o Vitória precisa fazer para se manter na Série A

Com boa campanha no returno, saiba o que o Vitória precisa fazer para se manter na Série A
Imagem - Bahia supera a chuva e o Internacional em partida atrasada pela Série A

Bahia supera a chuva e o Internacional em partida atrasada pela Série A

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada