Jogador e técnicos da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquema de bets

Carol Neves
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:27
O FBI anunciou nesta quinta-feira (23) a prisão de Terry Rozier, armador do Miami Heat, e do técnico Chauncey Billups, do Portland Blazers, como parte de uma ampla investigação sobre um esquema de apostas esportivas ligado à máfia La Casa Nostra. Rozier foi detido em Orlando, e Billups em Portland, às 7h no horário de Brasília. Ambos comparecerão ainda hoje a tribunais federais locais para serem formalmente acusados.
A operação do FBI, realizada simultaneamente em 11 estados dos Estados Unidos, já resultou na detenção de 31 pessoas, e a agência espera que "outras" se entreguem voluntariamente, sem especificar quantas. O caso vem sendo investigado há anos e envolve movimentações financeiras que somam dezenas de milhões de dólares, segundo o diretor do FBI, Kash Patel.
Rozier, de 31 anos, conhecido como "Scary Terry" por suas atuações decisivas, tem uma carreira marcada por contratos milionários e passagens pelo Boston Celtics e Charlotte Hornets. Sua investigação começou em março de 2023, quando ainda jogava pelo Hornets, após casas de apostas detectarem movimentações suspeitas em suas estatísticas antes de um jogo contra o New Orleans Pelicans. No confronto, Rozier atuou apenas os primeiros dez minutos alegando um problema no pé e não voltou a jogar naquela temporada, levantando suspeitas.
Billups, por sua vez, foi detido por suposto envolvimento em jogos de pôquer ligados à máfia. A investigação atual se originou no gabinete do procurador dos EUA no Brooklyn, que já processou outros jogadores da NBA, como Jontay Porter, ex-pivô do Toronto Raptors. Quatro pessoas já se declararam culpadas em esquemas de apostas na liga. A defesa de Rozier afirmou que ele cooperou com o FBI e a NBA em 2023 e que a liga não identificou violação das regras.