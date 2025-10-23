BASQUETE

Jogador e técnicos da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquema de bets

Atleta do Miami Heat e técnico do Portland Blazers foram detidos pelo FBI em operação que envolve máfia e esquema de apostas esportivas

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:27

Terry Rozier Crédito: Reprodução

O FBI anunciou nesta quinta-feira (23) a prisão de Terry Rozier, armador do Miami Heat, e do técnico Chauncey Billups, do Portland Blazers, como parte de uma ampla investigação sobre um esquema de apostas esportivas ligado à máfia La Casa Nostra. Rozier foi detido em Orlando, e Billups em Portland, às 7h no horário de Brasília. Ambos comparecerão ainda hoje a tribunais federais locais para serem formalmente acusados.

A operação do FBI, realizada simultaneamente em 11 estados dos Estados Unidos, já resultou na detenção de 31 pessoas, e a agência espera que "outras" se entreguem voluntariamente, sem especificar quantas. O caso vem sendo investigado há anos e envolve movimentações financeiras que somam dezenas de milhões de dólares, segundo o diretor do FBI, Kash Patel.

Rozier, de 31 anos, conhecido como "Scary Terry" por suas atuações decisivas, tem uma carreira marcada por contratos milionários e passagens pelo Boston Celtics e Charlotte Hornets. Sua investigação começou em março de 2023, quando ainda jogava pelo Hornets, após casas de apostas detectarem movimentações suspeitas em suas estatísticas antes de um jogo contra o New Orleans Pelicans. No confronto, Rozier atuou apenas os primeiros dez minutos alegando um problema no pé e não voltou a jogar naquela temporada, levantando suspeitas.