Jogador do Flamengo doa dez casas a desabrigados por incêndios

Carol Neves
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:53
O volante Erick Pulgar, do Flamengo, realizou uma ação de solidariedade em seu país natal, o Chile, em meio aos incêndios florestais que vêm devastando diversas áreas do país. O jogador destinou recursos para que dez pessoas que perderam suas residências pudessem adquirir novas moradias.
Segundo informações divulgadas por O Globo, o meio-campista enviou o dinheiro diretamente a famílias que ele sequer conhecia, permitindo que reconstruíssem a vida após ficarem desabrigadas por causa do fogo. Posteriormente, o atleta recebeu vídeos e mensagens de agradecimento de compatriotas beneficiados pela ajuda.
Os incêndios, considerados uma das maiores tragédias recentes do país, já se estendem desde meados de janeiro. Regiões como Biobío, Ñuble e Concepción estão entre as mais afetadas. Desde o início de 2026, o desastre provocou cerca de 20 mortes e destruiu centenas de casas.
Em campo, Pulgar foi autor do golaço que abriu o placar para o Flamengo diante do Vitória, no Barradão, na terça (10). O rubro-negro carioca venceu por 2 a 1, mas o chileno fez um alerta depois da partida. “No primeiro momento nos deixaram jogar um pouco, mas depois passaram a pressionar homem a homem e complicaram um pouco para nós. Temos que saber jogar assim também e nem sempre vamos jogar bonito", disse falando ao Premiere.
