FILHO DE ELIZA

Aos 16 anos, Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Goleiro da base alvinegra firma vínculo até 2029 e recebe apoio multidisciplinar em nova etapa da carreira

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:44

Bruninho Samudio Crédito: Reprodução

O goleiro Bruninho Samudio oficializou, nesta terça-feira (10), seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. O acordo foi firmado justamente no dia em que o atleta completou 16 anos, idade mínima exigida pelas regras esportivas para esse tipo de vínculo.

Destaque nas categorias de base do clube e presença frequente em convocações das seleções de base do Brasil, o jovem goleiro assinou contrato válido até 2029, consolidando sua permanência no projeto do clube para os próximos anos.

A assinatura contou com a presença de integrantes do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, incluindo profissionais das áreas de Assistência Social, Psicologia e supervisão. A participação desses setores simboliza o acompanhamento integral oferecido aos atletas em formação.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional 1 de 12

Segundo o clube, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento completo dos chamados “Meninos do Glorioso”. A avaliação interna é de que o desempenho em campo está diretamente ligado ao cuidado contínuo com o bem-estar físico e emocional dos jogadores.

Goleiro comemora nova fase

Após oficializar o vínculo, Bruninho celebrou o momento e falou sobre os próximos passos na carreira. O atleta classificou o contrato como a concretização de um sonho e agradeceu ao clube pela confiança depositada.

“Vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos”, afirmou o goleiro.

A diretoria alvinegra considera o contrato profissional um reconhecimento ao desempenho apresentado pelo jovem na última temporada. Internamente, Bruninho é apontado como exemplo da política de valorização dos talentos formados nas categorias de base.

O planejamento do Botafogo é preparar atletas identificados com o clube e prontos para integrar o elenco principal futuramente, mantendo a tradição de revelar jogadores para o futebol brasileiro.

Trajetória e desafios pessoais

Com 1,91 metro de altura, Bruninho chegou ao Botafogo em 2024, após passagem pelo Athletico-PR, e rapidamente ganhou espaço na base do clube. O goleiro acumula títulos e convocações pela Seleção Brasileira Sub-15.

O jovem também recebe acompanhamento psicológico e social no clube, especialmente devido à exposição pública que o acompanha desde a infância.