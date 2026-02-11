Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 16 anos, Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Goleiro da base alvinegra firma vínculo até 2029 e recebe apoio multidisciplinar em nova etapa da carreira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:44

Bruninho Samudio
Bruninho Samudio Crédito: Reprodução

O goleiro Bruninho Samudio oficializou, nesta terça-feira (10), seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. O acordo foi firmado justamente no dia em que o atleta completou 16 anos, idade mínima exigida pelas regras esportivas para esse tipo de vínculo.

Destaque nas categorias de base do clube e presença frequente em convocações das seleções de base do Brasil, o jovem goleiro assinou contrato válido até 2029, consolidando sua permanência no projeto do clube para os próximos anos.

A assinatura contou com a presença de integrantes do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, incluindo profissionais das áreas de Assistência Social, Psicologia e supervisão. A participação desses setores simboliza o acompanhamento integral oferecido aos atletas em formação.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional

É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação
Bruninho Samudio por Reprodução
Bruninho ao lado da avó, Sônia por Reprodução
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Goleiro Bruno e Bruninho Samudio por Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samúdio é goleiro nas categorias de base do Botafogo por Reprodução/Instagram
1 de 12
É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação

Segundo o clube, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento completo dos chamados “Meninos do Glorioso”. A avaliação interna é de que o desempenho em campo está diretamente ligado ao cuidado contínuo com o bem-estar físico e emocional dos jogadores.

Goleiro comemora nova fase

Após oficializar o vínculo, Bruninho celebrou o momento e falou sobre os próximos passos na carreira. O atleta classificou o contrato como a concretização de um sonho e agradeceu ao clube pela confiança depositada.

“Vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos”, afirmou o goleiro.

A diretoria alvinegra considera o contrato profissional um reconhecimento ao desempenho apresentado pelo jovem na última temporada. Internamente, Bruninho é apontado como exemplo da política de valorização dos talentos formados nas categorias de base.

Leia mais

Imagem - Bruninho quis abrir mão da pensão em troca do corpo da mãe Eliza Samudio

Bruninho quis abrir mão da pensão em troca do corpo da mãe Eliza Samudio

Imagem - Filho de Eliza Samúdio, Bruninho contesta goleiro Bruno e cobra quatro anos de pensão alimentícia

Filho de Eliza Samúdio, Bruninho contesta goleiro Bruno e cobra quatro anos de pensão alimentícia

Imagem - Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’

Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’

O planejamento do Botafogo é preparar atletas identificados com o clube e prontos para integrar o elenco principal futuramente, mantendo a tradição de revelar jogadores para o futebol brasileiro.

Trajetória e desafios pessoais

Com 1,91 metro de altura, Bruninho chegou ao Botafogo em 2024, após passagem pelo Athletico-PR, e rapidamente ganhou espaço na base do clube. O goleiro acumula títulos e convocações pela Seleção Brasileira Sub-15.

O jovem também recebe acompanhamento psicológico e social no clube, especialmente devido à exposição pública que o acompanha desde a infância.

Criado pela avó materna, Sônia Moura, Bruninho tenta construir sua própria trajetória no futebol, buscando se desvincular do histórico familiar marcado pelo assassinato de sua mãe, Eliza Samudio, e pela condenação de seu pai, o ex-goleiro Bruno.  

Tags:

Bruninho Samudio

Mais recentes

Imagem - Promessa da base do Bahia é contratada por Time de Bellintani

Promessa da base do Bahia é contratada por Time de Bellintani
Imagem - Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos