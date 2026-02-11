JOGOS DE INVERNO

Namorada traída responde a pedido de perdão de atleta olímpico

Declaração de Sturla Holm Lægreid após medalha viralizou

A ex-namorada do biatleta norueguês Sturla Holm Lægreid afirmou que ainda é “difícil perdoar” o atleta após ele admitir publicamente que a traiu e pediu desculpas. A declaração foi dada ao jornal VG, da Noruega.

O caso veio à tona depois que Lægreid conquistou o bronze nos 20 km do biatlo e, sem ser questionado, revelou viver “a semana mais difícil da minha vida”. Ele disse: “Há meio ano conheci o amor da minha vida. A pessoa mais bonita e gentil do mundo. Há três meses cometi o maior erro da minha vida e a traí, e contei isso a ela há uma semana. Esta foi a pior semana da minha vida.”

A ex-companheira, que pediu ao jornal anonimato, afirmou que ouviu a mensagem. “É difícil perdoar, mesmo depois de uma declaração de amor tão pública diante do mundo inteiro. Não pedi para ser colocada nessa posição e é difícil estar nela. Tivemos contato e ele sabe o que sinto sobre isso.”

Apesar do currículo vitorioso - com ouro olímpico no revezamento em Pequim e 14 medalhas mundiais - o pedido de desculpas virou o principal assunto da semana, superando o resultado esportivo.

Ela também agradeceu o apoio recebido e destacou que a data deveria ter sido dedicada ao biatleta Sivert Guttorm Bakken, morto antes do último Natal. Após vencer a prova, Johan-Olav Botn homenageou o colega dizendo diante das câmeras: “Conseguimos, Sivert!”

Criticado pelo momento da revelação, Lægreid voltou a pedir desculpas: “Peço sinceras desculpas por revelar essa história pessoal em um dia feliz para o biatlo norueguês. Não estou sendo eu mesmo e não estou pensando com clareza.”