INVEASTIGAÇÃO ENCERRADA

Jogador do Real Madrid é processado por compartilhar imagens sexuais sem consentimento

Além de Raúl Asencio, outros três ex-companheiros do defensor na base do clube espanhol estão envolvidos no crime

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2025 às 20:49

Jogador do Real Madrid é processado por compartilhar imagens sexuais sem consentimento Crédito: Reprodução/Instagram

O zagueiro do Real Madrid Raúl Asencio foi processado formalmente após ser acusado de gravar e compartilhar imagens de duas mulheres, sendo uma delas menor de idade, sem consentimento. Outros três ex-companheiros do defensor na base do clube espanhol estão incluídos na denúncia por envolvimento no crime. A decisão de processá-los foi tomada pelo Tribunal de Instrução Número 3 de San Bartolomé de Tirajana.>

O caso veio à tona em setembro de 2023. Na ocasião, a identidade dos atletas foi mantida em sigilo. Um deles teria gravado um vídeo íntimo de uma menor e enviado para outros atletas. O envolvimento de jogadores do time principal no caso chegou a ser cogitado. Além de Raúl Asencio, foram acusados Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez. >

A investigação começou após uma denúncia apresentada no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. A mãe da menor foi a autora da denúncia, que levou à detenção dos atletas no CT Valdebebas, na época. Um dos jogadores teria tido relações sexuais com a vítima, com 16 anos na época.>

O crime teria ocorrido na cidade Mogán, também nas Ilhas Canárias, quando o atleta teria gravado o vídeo e, posteriormente, compartilhado em um aplicativo de mensagens. A polícia indicou que o vídeo circulou por diferentes grupos de atletas do Real Madrid.>

Com a decisão do Tribunal nesta quarta, a investigação foi encerrada, com o processo criminal aberto contra os quatro acusados. Agora, o Ministério Público e a Promotoria podem apresentar as acusações e solicitar o julgamento dos envolvidos. >