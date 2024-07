CAMPEONATO GOIANO

Jogador é atingido por bala de borracha após confusão em campo em Goiás

Policial atirou contra jogador durante confusão

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 06:41

Goleiro Ramón Souza foi atingido na perna Crédito: Reprodução/Instagram

O goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, foi baleado por um tiro de borracha após um jogo, na noite dessa quarta-feira (10). Tudo aconteceu durante uma discussão entre jogadores do Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, e policiais tentam separá-los. O jogo aconteceu pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Segundo informações do Uol, o policial que efetuou o disparo primeiro empurrou um jogador do Grêmio Anápolis. Ele foi 'confrontado' pelo goleiro Ramón Souza e, depois, apontou a arma e disparou na perna do atleta.

O goleiro recebeu o primeiro atendimento médico ainda em campo e depois foi colocado em uma UTI Móvel.

O Grêmio Anápolis divulgou uma nota de repúdio sobre a situação. "Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte. O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido", diz um trecho da nota. O time disse ainda que vai tomar medidas cabíveis para que o policial seja punido.

O goleiro não corre risco de morte, nem de ter maiores danos na perna atingida.