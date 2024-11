TRAGÉDIA

Jogador peruano morre em campo após ser atingido por raio

Outros quatro atletas foram feridos com a descarga elétrica

O lateral José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos , morreu em campo após ser atingido por um raio durante jogo no Peru na tarde do último domingo (3). Além dele, outros quatro atletas que estavam disputando o confronto entre Juventud Bellavista e Familia Chocca, clube de José Hugo, ficaram feridos por causa da descarga elétrica.

Raios no futebol brasileiro

A primeira descarga atingiu um treinamento no atual Allianz Parque em 1983, quando ainda se chamava Parque Antártica. Com a descarga, vários jogadores e o técnico do time caíram, com destaque para Carlos Alberto Borges, que precisou de reanimação.