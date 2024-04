ANÚNCIO ANÔNIMO

Jogador que ganhou ouro olímpico com o Brasil no Rio-2016 vende medalha por R$ 170 mil

Identidade do atleta não foi revelada em site que faz intermediação

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 17:03

Medalha conquistada pelo Brasil nos Jogos do Rio-2016 Crédito: Divulgação

Um dos 18 jogadores que fez parte do time campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio-2016, colocou a medalha à venda. O objeto está sendo comercializado na internet por R$ 170 mil.

A medalha foi colocada à disposição dos compradores através do site Memorabília. Na descrição, o anúncio diz que a peça está em bom estado, dentro do case original e acompanhado do pingente que foi entregue aos campeões.

A identidade do dono da medalha é mantida em sigilo, mas trata-se de um dos jogadores, pois apenas os atletas receberam o objeto. Membros da comissão técnica e dirigentes não foram agraciados.

A conquista do ouro na Olimpíada de 2016 foi a primeira do Brasil no evento. Na final, o time brasileiro superou a Alemanha, nos pênaltis, no Maracanã.