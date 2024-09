ESPORTE

Jogadora baiana é convocada para representar o Brasil na Copa do Mundo de Futebol para Amputadas

Pelo tricolor baiano, a atleta do futebol de amputados já foi campeã da Copa Norte-Nordeste

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 10:27

Patrícia Santos (na foto, ao centro) Crédito: João Ubaldo/Ascom Sudesb

Atacante do Esporte Clube Bahia e da Associação Baiana do Desporto Adaptado (ABDA), Patrícia Santos (na foto, ao centro) foi convocada pela Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA) para disputar a 1ª Copa do Mundo de Futebol para Amputadas. O torneio acontece entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Com um histórico de apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), ela disputou competições estaduais patrocinadas pela autarquia estadual e viajou para competições nacionais através da concessão de transporte. Inclusive, é uma amante do esporte em geral, sendo aluna de boxe no Projeto Núcleos de Esporte de Lutas e Combates no Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, no Largo de Roma, na Cidade Baixa.

Pelo tricolor baiano, a atleta do futebol de amputados já foi campeã da Copa Norte-Nordeste; do Campeonato Brasileiro Série B; da Taça Brasil; e tricampeã baiana. Patrícia contou um pouco da sua trajetória com o futebol de amputados e expressou suas expectativas para o torneio mundial.