Jogadoras da Suécia reclamam de árbitra brasileira: 'Riu na nossa cara'

As jogadoras da Suécia detonaram a atuação da árbitra brasileira Edina Alves Batista na eliminação para a Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo Feminina. As atletas questionaram o idioma falado em campo e reclamaram dos critérios adotados para a marcação de faltas.

"Sempre que apitava algo contra nós, não entendia nada. Não acredito que tenha nível suficiente. Não foi por isso que perdemos o jogo, mas acredito que (a arbitragem) tem de ser melhor", disse a zagueira sueca Amanda Ilestedt, em entrevista após o jogo.

A meia Johanna Kaneryd foi ainda mais dura em suas palavras. A jogadora chegou a dizer que Edina apenas ria quando era questionada pelas suecas. Também afirmou que o idioma falado pela juíza era o mesmo das espanholas - apesar da árbitra ser brasileira.

"Falava a mesma língua que as espanholas e deu muitas vantagens. Estou enojada e chateada. Não obtive outra resposta que não o sorriso dela", reclamou.

Lina Hurtig e Kosovare Asllani criticaram a brasileira por não dar "uma falta clara" e pediram para ela "melhorar sua comunicação". A equipe sueca ainda ficou na bronca por um possível impedimento no primeiro gol da Espanha. O árbitro de vídeo checou o lance, mas não encontrou irregularidade e validou a jogada.

Edina Alves chegou ao oitavo jogo em Copa do Mundo, estabelecendo um novo recorde entre homens e mulheres do Brasil. Ela superou Carlos Eugênio Simon, que apitou sete partidas da competição masculina, entre as edições de 2002, 2006 e 2010. Em 2019, a árbitra também atuou em uma semifinal, no jogo entre Estados Unidos e Inglaterra.

Na Copa deste ano, a árbitra esteve na estreia da coanfitriã Austrália, contra a Irlanda, e em Coreia do Sul x Marrocos, pela fase de grupos. Também apitou o jogo Japão x Noruega, pelas oitavas de final.