FIM DE CARREIRA

Jogadores prestam homenagens a Paulinho após anúncio de aposentadoria

Após o anúncio da aposentadoria do jogador Paulinho, de 36 anos, do Corinthians, nomes do futebol brasileiro e internacional, como Neymar, atacante do Al Hilal, Andrés Iniesta, do Barcelona e o apresentador Neto, do programa "Donos da Bola", pronunciaram-se sobre a saída do atleta.