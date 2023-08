Jorge Jesus revela lesão de Neymar e critica convocação: 'Não tem condições'

Neymar foi apresentado pelo Al-Hilal no sábado (19). Crédito: Al-Hilal/Divulgação

Técnico do Al Hilal, Jorge Jesus ainda não sabe quando poderá contar com Neymar. O treinador português revelou que o craque brasileiro tem uma lesão muscular. A declaração foi dada no sábado (19), após o empate em 1x1 com o Al-Fayha, pela 2ª rodada do Campeonato Saudita.



"Neymar pode fazer tudo pela equipe do Al-Hilal. É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar", disse, em entrevista coletiva.

Jorge Jesus também se mostrou surpreso com a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira. O camisa 10 foi chamado para defender a equipe diante da Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, nas duas primeiras partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo o ex-treinador do Flamengo, o jogador não terá condições físicas para atuar.

"Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode jogar?", questionou Jorge Jesus.

Algumas horas depois, a CBF emitiu comunicado oficial e falou sobre a situação física do jogador. A nota informa que a comissão técnica de Fernando Diniz está ciente da situação de Neymar, com o departamento médico monitorando a situação.