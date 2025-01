TRANSFERÊNCIAS

Jorginho no Palmeiras? Ítalo-brasileiro é oferecido ao Verdão

O jogador termina seu contrato com o clube inglês em junho deste ano, sem renovações

Um dos nomes oferecidos para se tornar o mais novo reforço do Palmeiras é o volante Jorginho, do Arsenal. Oferecido ao Verdão, ainda não tem negociações abertas, de acordo com a ESPN.

A ideia de Jorginho no Palmeiras teria partido dos próprios representantes do jogador, que termina seu contrato com o clube inglês em junho deste ano, sem renovações. Com isso, desde janeiro ele já está liberado para assinar pré-contratos.