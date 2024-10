'QUESTÃO DE VALORES'

Jornal catalão detona Vini Jr e afirma que jogador perdeu Bola de Ouro por comportamento fora do campo

“Seus protestos e provocações contínuas e seus atos reprováveis em campo certamente lhe tiraram votos", afirmou jornalista em coluna. A premiação acontece nesta segunda (28), sem a presença do jogador ou do clube Real Madrid

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 19:00

Vini Jr Real Madrid Crédito: Reprodução/Real Madrid

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024, desta segunda (28), em Paris, não contou com a presença do jogador Vinicius Jr., nem de qualquer outro representante do Real Madrid. Segundo o jornalista Luiz Miguelsanzo, em coluna no jornal catalão Sport, o motivo do jogador, cotado para receber a premiação, ter perdido a disputa seria o seu comportamento fora de campo.

O jornalista afirmou, na coluna, que perder a Bola de Ouro foi “uma lição para Vini Jr. “se comportar melhor e respeitar rivais em campo” e que “ganhar e marcar gols não é a única coisa que importa”.

“Seus protestos e provocações contínuas e seus atos reprováveis em campo certamente lhe tiraram votos. É uma questão de valores”, disse ainda o jornalista.

O atacante brasileiro sabe que não será eleito melhor jogador do mundo e por isso não viajou até Paris para participar da cerimônia, que começou às 16h desta segunda (28). Além de Vinicius, ninguém do Real Madrid fará parte do evento, nem mesmo o presidente do clube Florentino Pérez.

“O Real Madrid não vai onde não é respeitado”, disse o clube onde joga Vini Jr. em boicote à cerimônia da Bola de Ouro.

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, era cotado como favorito ao prêmio. Segundo especialistas, o troféu de melhor do mundo deve ficar com o espanhol Rodri, do Manchester City.