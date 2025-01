BAIANOS NO NORDESTÃO

Juazeirense avança e enfrenta o ASA na pré-Copa do Nordeste; Barcelona-BA é eliminado

Confronto contra os alagoanos ocorre nesta quarta-feira (8), no estádio Adauto Moraes

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 15:55

Juazeirense enfrenta o ASA para conquistar vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste Crédito: Divulgação/Juazeirense

A Juazeirense avançou para a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste após superar o Fluminense-PI no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O jogo terminou empatado em 3x3 e foi decidido nos pênaltis, onde a equipe baiana converteu mais cobranças e se classificou para a próxima fase. O próximo adversário da equipe será o ASA. O confronto contra os alagoanos ocorre nesta quarta-feira (8), a partir das 16h.

A Juazeirense tenta repetir em 2025 o feito que conseguiu no ano passado, quando eliminou o Moto Club e Retrô nas duas fases eliminatórias e entrou no grupo B do Nordestão. O time de Juazeiro foi o 6º colocado, e não se classificou para as quartas de final.

Pelo regulamento da competição, os confrontos são decididos em jogos únicos, com os cruzamentos e mandos de campo definidos a partir do ranking da CBF. A próxima partida do Cancão de Fogo também será realizada no Adauto Moraes. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer o confronto estará classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.