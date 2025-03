COPA DO NORDESTE

Juazeirense x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 5ª rodada do Nordestão

Juazeirense e CSA se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A equipe treinada por Carlos Rabello entra em campo na 4ª colocação, enquanto o time de Higo Magalhães ocupa a 1ª posição no grupo B.>

A Juazeirense não poderá contar com seis jogadores para o confronto. São eles: Pedro Campanelli, Eduardo, Pedro, Breno, Ceará, Tata Baiano e Elivelton. Já Azulão do Mutange segue sem as presenças do lateral-esquerdo Roberto e o atacante Igor Bahia, lesionados.>