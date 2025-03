COPA DO NORDESTE

Sampaio Corrêa x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 5ª rodada do Nordestão

Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão. A equipe treinada por Arlindo Maracanã entra em campo na 8ª colocação, enquanto o time de Marquinhos Santos ocupa a 7ª posição no grupo B.>