Justiça decreta prisão preventiva de lutadores de jiu-jítsu por série de estupros e roubos

O tricampeão mundial de jiu-jítsu Erbeth Santos e seu colega, o também lutador André Pessoa, tiveram a prisão preventiva decretada nesta sexta-feira (25), durante a audiência de custódia em Boituva (SP). Os dois são suspeitos de roubo, ameaça e estupro em cidades de Mato Grosso do Sul. Eles negam os crimes.



Conforme a Polícia Civil, os dois lutadores teriam ido até uma casa de prostituição em Três Lagoas, na divisa com São Paulo, e ameaçado as mulheres que estavam no local com uma faca. "Eles estiveram em Mato Grosso do Sul participando de lutas e depois foram para a casa noturna. Segundo as informações que nos chegaram, eles teriam feito programas com algumas mulheres, depois sacaram uma faca e teriam praticado o roubo dentro da boate", disse o delegado de Boituva, Carlos Antônio Antunes.