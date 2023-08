Tricampeão mundial de jiu-jítsu é preso por série de estupros e roubos

Tricampeão mundial de jiu-jítsu, Erbeth Santos foi preso, nesta quinta-feira (24), em Boituva, no interior de São Paulo, por praticar uma série de estupros e sequência de roubos em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Além dele, o também lutador André Pessoa também foi preso por participação nos crimes. As informações são do site G1.



O Batalhão de Polícia de Choque de Mato Grosso do Sul confirmou, em nota, que efetuou a prisão de dois lutadores, em operação em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo. De acordo com a corporação, eles teriam estuprado ao menos quatro mulheres - mas o número pode ser maior. Os crimes eram cometidos utilizando bastante violência, amarrando as vítimas, ameaçando e as agredindo.