Kanu descarta clima de terra arrasada no Bahia e mantém foco por Libertadores: 'Só depende da nós'

A fase de oscilação do Bahia no Campeonato Brasileiro colocou em dúvida a capacidade do tricolor em brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Após a derrota por 4x1 para o Fortaleza, no Castelão, o técnico Rogério Ceni chegou a dizer que a atuação não dava certeza de que o time brigaria pelo torneio internacional. Porém, o zagueiro Kanu tratou de eliminar o clima de terra arrasada.