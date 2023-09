Kleber Gladiador dá soco em homem em posto de combustível; vídeo

O ex-jogador de futebol Kleber Gladiador, de 40 anos, se envolveu em uma briga em uma loja de conveniência de um posto de combustível em São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o ex-atacante dando um soco em um homem e um empurrão em uma funcionária. A mulher registrou o BO por agressão física.



De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a confusão teria ocorrido na madrugada de 3 de setembro. No vídeo, é possível ver a funcionária parada na entrada da conveniência. Com camisa verde, Kleber passa pela porta do estabelecimento e empurra a mulher de forma abrupta.