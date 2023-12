Knicks desencantam após nove derrotas seguidas diante do Milwaukee na NBA com show de Brunson

Acabou o tabu. Depois de nove derrotas seguidas para o rival, o New York Knicks aproveitou a segunda-feira de Natal para dar uma vitória sobre o Milwaukee Bucks à sua torcida na NBA. No lendário Madison Square Garden, Jalen Brunson brilhou com 38 pontos para garantir o triunfo por 129 a 122.



No terceiro encontro entre as equipes apenas no mês de dezembro, finalmente a torcida dos Knicks celebrou um triunfo diante do segundo colocado da Conferência Leste. Depois de ganhar os últimos sete jogos na NBA, os Bucks não conseguiram repetir a apresentação de sábado, quando fez 130 a 111 nos Knicks.