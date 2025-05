CAMPEONATO ESPANHOL

Leganés x Valladolid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol, a partida será disputada no Estádio Municipal de Butarque, em Leganés, às 13h30

Leganés e Valladolid se enfrentam neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, em Leganés, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O confronto direto envolve duas equipes na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >