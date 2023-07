Leifert diz que torcedora morta 'assumiu risco' por ser de organizada

Tiago Leifert durante transmissão no YouTube. Crédito: Reprodução/Canal 3 na Área

Tiago Leifert causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre o caso de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras que morreu nesta segunda-feira (10) após ser atingida no pescoço por uma garrafa de vidro antes da partida contra o Flamengo, no sábado (8). Para o apresentador, ela "assumiu o risco" por ser integrante de uma torcida organizada.



O vídeo postado pelo jornalista veio depois de uma outra fala sobre o episódio, ocorrida pela manhã, durante transmissão ao vivo no canal Canal 3 na Área, no YouTube. Ao lamentar o caso, o apresentador afirmou que a jovem foi morta após confronto entre palmeirenses e flamenguistas no portão A do Allianz Parque durante o jogo. Porém, o Boletim de Ocorrência diz que o tumulto que resultou na morte da torcedora foi próximo ao portão D.

Tiago Leifert culpou pelo ocorrido a jovem que foi morta por confusão antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo , no último sábado (08).



O apresentador insinuou que a mulher de 23 anos, vítima de uma garrafa de vidro no pescoço, estava em frente ao Allianz Parque para agredir… pic.twitter.com/KINgepmjVt — Goleada Info (@goleada_info) July 10, 2023

Leifert reconheceu o erro e voltou às redes sociais para se desculpar. No entanto, o apresentador declarou que, pelo fato de Gabriela ser membro de uma torcida uniformizada, ela "assumiu um risco".

"Cometi um erro baseado nos relatos de Polícia Militar e imprensa, mas a gente já tem mais detalhes sobre o que aconteceu. Eu tinha dito que a torcedora que foi assassinada estava no confronto do portão A, mas ela estava próxima ao portão B, o visitante. Então peço desculpas. Porém, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo nos estádios. Eu não estava espalhando fake news. Ela era de uma organizada. Não muda o fato, a tragédia que é, mesmo se ela estivesse no portão B provocando. Não muda nada, porque veio uma garrafa do outro lado e matou ela", falou.

por Tiago Leifert "Mas, hoje, quem é de torcida organizada assume um risco. Ela era da organizada, o Flamengo ali do outro lado era da organizada. Uma organizada que vai a um estádio, assume um risco. Uma organizada que vai a um outro estado de ônibus, assume um risco. Todos os confrontos que acontecem, todas as tragédias que acontecem, são com organizadas"

Tiago Leifert poderia ter parado esse vídeo antes do PORÉM.



Ele decide “retificar” a informação de Gabriela teria sido atingida em um confronto de torcedores mas NA SEQUÊNCIA diz que ela era de uma organizada e por isso “assumiu o risco” de morrer.



Inacreditável, cara. pic.twitter.com/j64mcItm44 — William De Lucca (@delucca) July 10, 2023

Leifert ainda propôs uma reflexão sobre o papel das organizadas. "Por que as torcidas organizadas ainda estão por aí? Por que elas ganham, em um dia como hoje, passe livre. O meu erro de informação de manhã é muito mais importante do que o fato real, que uma pessoa morreu em um confronto de organizada. Fico muito chateado com tudo, porque estou há semanas avisando que alguém vai morrer", completou.

Tiago ainda se revoltou com a postura dos portais que noticiaram seu erro, mas não falaram de seu aviso sobre os conflitos de torcidas organizadas. "O verdadeiro problema a gente não discute. Quem está com raiva de mim porque errei uma informação hoje, ok. Estava errado mesmo, não só eu, um monte de gente errou. Não muda o fato de que uma pessoa morreu e que de novo é um problema de organizadas", finalizou.

De acordo com César Saad, titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), o suspeito de cometer o crime foi identificado como Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos. Ele declarou ser membro de uma organizada do Flamengo, mas teria ido ver o jogo sozinho.