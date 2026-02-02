LUTO NO ESPORTE

Lenda do motocross, Chumbinho Becker morre em acidente

Piloto, 27 vezes campeão nacional, sofreu acidente de moto em Santa Catarina

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08:20

Chumbinho Becker Crédito: Reprodução

O ex-piloto de motocross Milton “Chumbinho” Becker morreu aos 56 anos em um acidente de moto na tarde de sábado (31), na rodovia SC-305, em Campo Erê, interior de Santa Catarina. Considerado um dos maiores nomes da modalidade no Brasil, ele acumulou 27 títulos nacionais ao longo da carreira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Becker conduzia uma Yamaha MT-09 Tracker quando a moto saiu da pista e caiu em uma ribanceira ao lado de uma ponte. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o piloto já sem vida.

A Polícia Militar Rodoviária informou que a suspeita inicial é de que o acidente tenha ocorrido pela combinação de excesso de velocidade com as condições da via. No trecho, o limite permitido é de 40 km/h.

A morte foi confirmada nas redes sociais pelo irmão, Elton Becker, também ex-piloto profissional e campeão na modalidade. "Perdi meu irmão, meu amigo, meu ídolo, minha referência. Parte de quem eu sou foi construída ao teu lado, aprendi tanto contigo dentro e fora das pistas. A gente disputava, mas também se ajudava, coisas de irmãos, “dos irmãos Becker”, Que dor eu sinto meu Deus!!! Te amarei pra sempre Chumbo, já sinto tanta saudade de ti. Vai em paz meu querido, obrigado por tudo @chumbinhobecker".

A cerimônia de despedida aconteceu às 13h deste domingo (1º), no Complexo Oktoberfest, em Itapiranga, cidade vizinha e terra natal do piloto.

Carreira de sucesso

Chumbinho encerrou a carreira em 2018, após mais de 30 anos de competições. No período, conquistou mais de 70 títulos, incluindo 27 campeonatos brasileiros de motocross e supercross, nove títulos catarinenses e conquistas estaduais no Paraná e em Mato Grosso.

Em nota divulgada neste domingo (1º), a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) lamentou a perda e classificou o atleta como “um dos maiores ícones da história do esporte sobre duas rodas no Brasil”.