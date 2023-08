Léo Condé elogia elenco do Vitória após bater o Botafogo-SP com time desfalcado: ‘Não tem vaidade’

Com seis desfalques em relação à rodada anterior, o Vitória venceu o Botafogo-SP, por 2x0, no Barradão. Os gols foram marcados pelos titulares Léo Gamalho e Iury Castilho com assistências de Zé Hugo, que deixou o banco de reservas no segundo tempo.



“Uma das grandes forças nossa é justamente a união desse grupo. Não tem vaidade”, elogiou o técnico Léo Condé após o jogo.



“Todos os jogadores muito incluídos. A gente roda muito o elenco na competição, mudando sistema de jogo, jogadores e características. Temos que dar atenção para todos. Nem sempre a equipe que joga a primeira partida vai ser a mesma que vai jogar a última. A gente trabalha com todo mundo”, afirmou o treinador rubro-negro durante entrevista coletiva.