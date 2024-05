FALA, TREINADOR!

Léo Condé lamenta 'cinco minutos' de desatenção em derrota do Vitória para o Vasco

Depois do Vitória perder para o Vasco na noite deste domingo (12) e seguir no Z4 do Campeonato Brasileiro, o técnico Léo Condé lamentou os ‘cinco minutos’ de desatenção na volta do intervalo. O Leão sofreu dois gols no início da etapa final e não conseguiu reagir para empatar, mesmo com Iury Castilho diminuindo no fim. O comandante reclamou, principalmente, do segundo gol, feito por Vegetti livre na área após lançamento de Payet.