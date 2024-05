QUARTA DERROTA SEGUIDA

'Tem que mudar nossa postura': Iury Castilho cobra elenco após nova derrota

Rubro-Negro foi derrotado pelo Vasco em confronto direto contra o rebaixamento

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2024 às 21:11

Vitória amargou derrota fora de casa contra o Vasco Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória chegou a quarta derrota seguida ao perder para o Vasco neste domingo (12) e o atacante Iury Castilho, autor do único gol do Rubro-Negro, cobrou uma mudança de postura no time no Campeonato Brasileiro. O jogador lamentou que a equipe, mesmo indo para o intervalo com o empate, acabou cochilando na volta para o segundo tempo.

"Acho que tem que mudar nossa postura dentro de campo. Então, não pode fazer um primeiro tempo da forma que foi voltar para o segundo tempo desligar e tomar o gol. Acho que a gente tem que se cobrar como homem e correr atrás. Agora é correr atrás, não tem jeito", disse o jogador na saída de campo.

Com o placar, o Vitória desceu mais uma posição na tabela pelo saldo de gols e agora é o 19° colocado no Brasileirão. Já o Vasco, pode respirar mais aliviado fora da degola, ocupando agora a 13° posição do campeonato. Quando o jogo estava em 2 a 1, Camutanga foi expulso por expulsão e gerou reclamação dos jogadores.

Iury Castilho puxava contra-ataque quando o jogo foi paralisado, mas disse que o Vitória não tem que focar em reclamação. "Eu estava focado no gol e acabei não vendo o lance. Perguntei para o Klaus [árbitro] o que tinha acontecido e ele falou que houve agressão. Eu acho que poderia deixar o lance correr, era gol e tem VAR. Se aconteceu já, não tem que se cobrar porque estamos um tempo sem vencer", completou.