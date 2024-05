SÉRIE A

Vitória perde para o Vasco em São Januário e segue no Z4 do Brasileirão

Rubro-Negro foi derrotado por 2x1 em confronto direto fora de casa

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2024 às 20:38

Vitória foi derrotado pelo Vasco em São Januário Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Em confronto direto para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vitória foi derrotado por 2x1 pelo Vasco em São Januário na noite deste domingo (12). O Rubro-Negro até segurou os cariocas na primeira etapa, mas voltou em marcha lenta para o segundo tempo e tomou dois gols em 10 minutos.

O resultado amplia uma sequência amarga para o Vitória que, somando Brasileirão e Copa do Brasil, acumula quatro derrotas seguidas. Os tentos do Vasco foram anotados pelo zagueiro Maicon e pelo centroavante Vegetti. Depois dos gols, o jogo ficou mais aberto, mas o Leão da Barra só conseguiu diminuir com Iury Castilho.

Com o placar, o Vitória continua no Z4 do Brasileirão, na 18ª colocação, com um ponto em cinco partidas. Vale lembrar que o clube tem um jogo a menos devido ao adiamento da partida contra o Cuiabá, pela 2ª rodada. Já o Vasco, pode respirar mais aliviado fora da degola, ocupando agora a 13° posição do campeonato.

Na sequência do Brasileirão, o Vitória vai tentar se recuperar contra o Atlético Goianiense no Barradão no próximo sábado (18). O Vasco, por sua vez, vai encarar um clássico contra o Flamengo no Maracanã também no sábado, às 21h.

O jogo

O Vitória começou o jogo seguindo a mesma proposta das partidas anteriores, com Léo Condé montando o time para jogar esperando as investidas do Vasco e minimizar as chances de gol do adversário.

Aos 9 minutos de jogo, porém, o time carioca teve a sua primeira oportunidade. Em boa jogada pela direita, Rossi cruzou para Vegetti, que dividiu com a zaga do Vitória. Na sobra, David ficou livre para finalizar forte no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, mas Reynaldo se pôs à frente da meta e evitou o gol.

Tanto Vitória como Vasco apostavam em jogadas de velocidade, mas pecavam nos passes decisivos. Só aos 29 minutos, o mesmo David recebeu pela esquerda do ataque do Vasco, venceu Willean Lepo no drible e finalizou forte de perna esquerda. A bola, porém, saiu sem direção e passou à direita do gol defendido por Lucas Arcanjo.

Aos 37 minutos, o Vitória deu o troco pela primeira vez. Janderson fez ótima jogada pela ponta direita, invadiu a área e serviu para Matheusinho. De perna direita, o meia finalizou por cima. O lance, inclusive, foi o último de perigo da primeira etapa. Na volta do intervalo, houve mudança no jogo, que ficou mais aberto com as duas equipes sendo mais incisivas nas jogadas de ataque.

Rubro-Negro tomou dois gols em dez minutos na volta do segundo tempo Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vasco insistiu mais e foi recompensado aos 4 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Maicon superou Camutanga na subida e cabeceou cruzado pada abrir o placar no Rio de Janeiro. No percurso da bola para o gol, Vegetti ainda tentou desviar e não alcançou a bola, mas atrapalhou Lucas Arcanjo.

Seis minutos depois, o Vitória voltou a ser castigado pelo adversário. No campo de ataque, Payet teve liberdade para lançar Vegetti na área. A bola saiu na medida e o centroavante bateu de voleio, sem chances para Lucas Arcanjo.

O segundo gol obrigou Léo Condé a arriscar, sacando Luan Santos para entrada de Iury Castilho na partida. Aos 27 minutos, o camisa 7 teve uma oportunidade para diminuir o placar. A bola sobrou na pequena área para o atacante, que chutou forte de voleio, mas foi no travessão.

O Leão, porém, viu Camutanga ser expulso por agressão três minutos depois, e não teve mais forças para reagir.

Ficha Técnica

Vasco X Vitória - Campeonato Brasileiro (6° rodada)

Vasco: Léo Jardim, João Victor (Paulo Henrique), Maicon, Léo e Piton; Sforza, Galdames (Matheus Carvalho) e Payet (Praxedes); Rossi (Adson, depois Puma Rodriguez), Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo (Zeca), Camutanga, Reynaldo e Patric Calmon; Luan Santos (Iury Castilho), Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho (Jean Mota); Janderson (Luiz Adriano) e Alerrandro (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

Local: São Januário

Gols: Maicon aos 4 e Payet aos 10 minutos do segundo tempo; Iury Castilho para o Vitória aos 43 do segundo tempo;

Cartão amarelo: Iury Castilho do Vitória; Maicon, David e Galdames do Vasco;

Cartão vermelho: Camutanga

Público: 11.094

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (trio de SP).